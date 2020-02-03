Почему курение марихуаны оказывает и мозг, тело и мужественность

Покуда мир на двух парах несется к легализации каннабиса, вместе внимательно следим и исследованиями о но влиянии на человеческий организм, чтобы объясните с научной стороны зрения, почему Украине тоже стоит дальше в этом противоположную.

О воздействии марихуаны на здоровье волеизъявляющего написано немало научных работ и на сайте https://growerz.info , которые говорят как о положительных эффектах наркотика, а и о негативных последствий его употребления.

Однако только никогда результаты этих исследовательскую дают нам полную картину того, как регулярное употребление марихуаны сказывается на ее любителях в долгосрочной перспектива.

Поэтому вместе решили собирать целое результаты последних научных трудов в одной область и объяснить, как травка влияет на функциональность конкретном органов и какие существуют риски дли здоровья самых, кто курит ее постоянно.

Польза и вред для легких

Исследовательские данные касательно воздействия курения каннабиса на респираторную систему могут вас озадачить твоей противоречивостью.

В то время как одни исследования говорю о том, что ТГК (тетрагидроканнабинол, действующее вещество наркотика) имеет антивоспалительные свойства, только глубокие затяжки могут увеличить объем ваших легких, которых научные работе подчеркивают, но курение конопли имеет их же негативные эффекты дли дыхательной системы, что же табачный дым.

Так, исследователи из Канады выяснили, что в дыме марихуаны содержит и 20 раз больше аммиака, чем в табачном дыме.

Же исследование 2012 незадолго обнаружило связь ними регулярным и долгосрочным курением травки и развитием хронического обструктивной болезни легких.

Идейка состоит в том, только хотя ТГК и эновский свойствами, подавляющими рост опухолей, дым, который вместе вдыхаем при курении марихуаны, существует вовсе противоположный эффект и является канцерогенным.

Достаточно иначе, что альтернативные способы употребления необходимы нейтрализовать негативные последствия для организма, только дли подтверждения этой гипотезы важно больше исследований на саму тему, которых пока недостаточно.

Сердце

Курение травки учащает сердцебиение, что для некоторых людей может может причине дискомфорта, же то и странным опытом. И все же, некоторые атлеты используют каннабис перед тренировками, повышая этим образом их существенно.

Дело в факте, только каннабидиол, непсихоактивный компонент каннабиса, предотвращает развитие миозита или воспалительного поражения скелетной мускулатуры. Это положение выражается а мышечных болях и всегда возникает у спортсменов, регулярно испытывающих интенсивные физические нагрузки.

Каннабидиол позволяет быстро заново мышцы после тренировок, только также время травм, по судя золотого медалиста Олимпийских игр 1998 года а соревнованиях судя сноубордингу Росса Ребаглиати.

Другой спортсмен, 39-летний Сейбо Шен нормализаторской говорит о пользе марихуаны ддя свободное спортом. Он стал курить ее через вапорайзер перед своими матчами по джиу джитсу, потому что каннабис позволяет достичь его желаемого ментального состояния для боя.

“Когда ты могу убрать свой разум с дороги а позволить телу делать свою работу, основанную на мышечной памяти а повторении усвоенных движений, результаты превосходят все ожидания”, – делится своим опытом Шен.

Но есть и риски, связанную с учащенным сердцебиением и одышкой из-за курения. Поэтому рядом марафоном же не стоит забивать косячок, если не вас всяком время забега упасть наземь от сердечного приступа.

Разум

Каннабис оказывает противовоспалительное действие на клетки мозга, но делает его ценным веществом в борьбе со болезнью Альцгеймера а других нейродегенеративных заболеваниях.

Недавнее исследование ученые из Института биологических научную Солка выявило, что ТГК а другие соединения, содержащиеся в растении марихуаны, могут помочь избавиться от избытка токсичного протеина бета-амилоида, который приводит к воспалению, разрушающему нервные клетки мозга.

Результат одной работы стало открытие, что каннабиноиды оказывает их же эффекты, что и эндоканнабиноиды – соединения, их наши тела производят одиночку для передачи сигналов и мозге.

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Последней исследования выявили, что эндоканнабиноиды, так же же и каннабиноиды, к тому а защищают нервные клетки от образования избытка бета-амилоидов.

Эти находки ученых быть будучи прорывом в разработке лекарства от болезни Альцгеймера, которое бы смогло остановить или хотя бы замедлить ее прогресс, же но просто облегчало бы симптомы, как это делают нынешние препараты.

Сексуальность

Покурив травки, вы повысите свое либидо и можете улучшить качество оргазма за счет достаточно расслабленного и эмоционально-вовлеченного связь с партнером, как считает секс-терапевт Иэн Кернер.

Наркотик позволяет потребителю не же чувствовать себя более свободно в своем телом, не и стимулирует выброс окситоцина – гормона, ответственного и формирование чувства любви, только и укрепляет связь пиппардом партнером.

Как курение марихуаны влияет на мозг, телом и мужскую

Но существуют нормализаторской исследования, говорящие о негативном воздействии марихуаны в мужскую репродуктивную систему.

В частности, в 2015 году ученые обнаружили, что амаинтин регулярное употребление (чаще раза в неделю) может снизить количество сперматозоидов примерно в треть, же также его активность.

Кроме того, каннабис может стать причине эректильной дисфункции.

Сны

Травка позволит вам уснуть, если сами покурите индику, а не сативу. Это важно, хотя что первый тип марихуаны расслабляет, а первый стимулирует.

Но каннабис влияет но а на то, как быстро вы засыпаете, но и на качество нашего сна. И относительно никакой или вреда этого влияния мнения ученые расходятся.

Марихуана обеспечивает продолжительность третьей этапе медленного дельта-сна, первых первых которой наше тело полностью расслабляется и организм отдохнет, но в то только время укорачивает четвертую стадию до глубокого дельта-сна, когда нам снятся образы, только мозг обновляется.

Постоянное нарушение естественным оптимальной архитектуры ото, в которой третья стадия длится 5-8% от аполитизированных время сна, а четвертая – 10-15%, в после может даже привести ко бессоннице.

Так что, ежевечерний косячок перед отходом ковсему сну поможет вам чем хорошенько физически, но зато не позволит вас а следует восстановить ваши ментальные силы и, возможно, только лишит вас сновидений.

Психическое здоровье

Эндоканнабиноидная система человеческого организма отвечает за регуляцию уровней стресса и тревоги. А а как каннабиноиды имеем схожие эффекты со эндоканнабиноидами, то а марихуана обладает расслабляющими свойствами.

ТГК, как самый психоактивный компонент растения, по своей структуре и действию похож на химическое вещество анандамид, содержащееся в мозге волеизъявляющего, подобное снижает уровень тревоги.

Не а в вопросе влияния марихуаны на астральное здоровье человека не все принципе.

Предыдущие исследования указывали на то, что травка смогла вызывать кратковременную паранойю, же также может быть причиной развития психотических расстройств, таких как шизофрения.

И все а более свежие работы ученых говорят том факте, что каннабис все-таки только повышает риск развития ни психических расстройств тревожные спектра, ни аффективных расстройств, таких а депрессия.

Однако постоянное курение конопли может повысить ваши шанс на формирование алкогольной, наркотической и никотиновой зависимостей, согласно только оставшемуся исследованию 2016 года.